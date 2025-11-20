Σύνοδος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων στις Βρυξέλλες

Η σύνοδος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο αρχηγών Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων (European Union Military Committee - EUMC) πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), χθες, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, στο περιθώριο της Συνόδου, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του General Fabien Mandon, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις επί θεμάτων που άπτονται της στρατιωτικής στρατηγικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.

Σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολούθησαν τις εργασίες της Συνόδου, στο πλαίσιο της οποίας εξετάσθηκαν ζητήματα αναφορικά με την ευρωπαϊκή άμυνα, τις στρατιωτικές δυνατότητες καθώς επίσης και τις τρέχουσες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της Ένωσης.