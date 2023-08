Συνετρίβη το αεροπλάνο του Γεβγκένι Πριγκόζιν - Νεκρός ο αρχηγός της Wagner

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη ρωσική περιοχή Τβερ, βορείως της Μόσχας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Στο αεροσκάφος τύπου Embraer, που λέγεται ότι ήταν του Πριγκόζιν, που είχε αναχωρήσει από τη Μόσχα με προορισμό την Αγία Πετρούπολη, επέβαιναν επτά επιβάτες και τριμελές πλήρωμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι όσοι επέβαιναν σε αυτό είναι νεκροί, ανακοίνωσε στο Telegram το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Ο αρχηγός της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος είχε καλέσει σε στάση κατά της ανώτατης ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης και έκανε την αποτυχημένη εξέγερση κατά του Κρεμλίνου τον Ιούνιο, περιλαμβάνεται στη λίστα των επιβατών του αεροπλάνου που συνετρίβη στη Ρωσία, μετέδωσαν σήμερα τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

BREAKING — A Russian jet frequently used by Prigozhin crashed, per pro-Wagner telegram accounts.

Multiple Russian media reports say all 10 people on board died.

The crashed jet belonged to Prigozhin, but he usually flew on another plane - source tells Readovka

The plane… pic.twitter.com/5ZX5K7S74U

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 23, 2023