Συνέντευξη Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Μανιφέστο» και τη δημοσιογράφο Ντόρα Κουτροκόη παραχώρησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναπτύσσοντας τις πρωτοβουλίες για την αυστηροποίηση του πλαισίου περί παράνομης οπλοκατοχής, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς Ρομά, καθώς και ζητήματα κυκλοφοριακής ασφάλειας, οπαδικής βίας και παραβατικότητας ανηλίκων.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Αναφερθήκατε στην αυστηροποίηση του πλαισίου για την παράνομη οπλοκατοχή. Πότε φέρνετε τις ρυθμίσεις στη Βουλή και γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί έως τώρα αντίστοιχα μέτρα που υπόσχονταν προηγούμενες κυβερνήσεις;

Ήδη, την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσιάσαμε δημόσια το νέο πλαίσιο για την οπλοκατοχή, με αυστηρές ποινές για την παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση όπλων αλλά και για τις λεγόμενες «μπαλωθιές», με ποινές προστίμων, φυλάκισης, καθώς και κυρώσεις για όσους επιτρέπουν ή ανέχονται τέτοιες πρακτικές. Το σχέδιο νόμου έχει ολοκληρωθεί σε επίπεδο πολιτικής απόφασης και βρίσκεται στο στάδιο της νομοτεχνικής του επεξεργασίας. Κατά καιρούς υπήρξαν αποσπασματικές ρυθμίσεις, αλλά ποτέ ένα ενιαίο, αυστηρό και, κυρίως, εφαρμόσιμο πλαίσιο που να αγγίζει όλη την αλυσίδα, από την παράνομη εμπορία και κατοχή μέχρι την κοινωνική ανοχή στα «έθιμα». Σήμερα, μετά τα γεγονότα που ζήσαμε, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην ολοκληρωθεί αυτή η καθολική τομή.

Πώς απαντάτε στις κατηγορίες ότι αυτές οι κινήσεις γίνονται επικοινωνιακά και όχι με σταθερό επιχειρησιακό σχέδιο;

Στην Κρήτη έχουμε ήδη χαρτογραφήσει οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και παράλληλα, όπως προανέφερα, ανακοινώσαμε τις νέες, αυστηρότερες ρυθμίσεις για την παράνομη οπλοκατοχή. Είναι σαφές πως πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και μακρόπνοο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει αρχικά την ίδρυση νέων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς, με στόχο τους συστηματικούς ελέγχους σε συγκεκριμένες περιοχές υψηλής επικινδυνότητας και το «ξήλωμα» των εγκληματικών δικτύων. Στόχο μας αποτελεί η πραγματική μείωση των όπλων στις γειτονιές και των θανατηφόρων περιστατικών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Με αφορμή τα Βορίζια κάνατε λόγο για «τοπικές μαφίες» που υποκαθιστούν το κράτος. Γιατί μετά από τόσα χρόνια αυτά τα δίκτυα δρουν σχεδόν ανεμπόδιστα;

Όσον αφορά την υπόθεση της Κρήτης, μίλησα για «τοπικές μαφίες», που σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να υποκαταστήσουν το κράτος δικαίου. Πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα με διασυνδέσεις, που προκαλούν φόβο στην τοπική κοινωνία, σιωπή μαρτύρων και διαχρονική ανοχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κατάσταση αυτή όμως φτάνει στο τέλος της. Δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι θα λυθεί σε μια μέρα, αλλά μπαίνει τόσο ανοιχτά στο τραπέζι, όχι μόνο με καταγγελίες αλλά και με επιχειρησιακά εργαλεία. Οι αρμόδιες Αρχές, πέρα από τις αλλαγές και τις ενισχύσεις στις τοπικές δομές της ΕΛ.ΑΣ., προχωρούν στη σύνταξη δικογραφιών για ολόκληρα δίκτυα αλλά και σε δέσμευση και δήμευση παράνομων περιουσιών για να μην είναι το έγκλημα κερδοφόρο και να σπάσουν τυχόν δεσμοί εξάρτησης.

Ποιο είναι το σχέδιό σας ώστε η αστυνομική παρουσία στους οικισμούς Ρομά να μη μετατραπεί σε φαύλο κύκλο εντάσεων και καταστολής;

Το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο που ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου στοχεύει στη μόνιμη 24ωρη αστυνόμευση σε σημεία της χώρας με αυξημένη παραβατικότητα, με ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες οι οποίες έχουν διττό ρόλο: την ασφάλεια και τη διαμεσολάβηση. Οι ομάδες αυτές είναι σταθερές και όχι διαρκώς εναλλασσόμενες, ώστε να χτιστεί σχέση εμπιστοσύνης με όλα τα μέλη των κοινοτήτων αυτών. Η συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με άλλους φορείς, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι συνεχής, ώστε το καθεστώς ασφάλειας να συνοδευτεί με πρόσβαση σε σχολεία, εργασία και υπηρεσίες.

Το κυκλοφοριακό είναι ψηλά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Επ’ αυτού να περιμένουμε κάτι;

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Τροχαίας έχουν πολλαπλασιάσει τους ελέγχους. Παράλληλα, επεκτείνεται και η χρήση ψηφιακών μέσων και συστημάτων που καταγράφουν αυτόματα τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις. Ο στόχος δεν είναι να αυξήσουμε τη βεβαίωση κλήσεων και τα πρόστιμα, αλλά να προωθήσουμε ασφάλεια στις μετακινήσεις, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας ως προς την αντιμετώπιση της ακραίας παραβατικότητας των ανηλίκων;

Η παραβατικότητα ανηλίκων και τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας είναι σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο προϋπήρχε. Αυτό που έχει αλλάξει αφορά τα μέσα με τα οποία ασκείται η βία. Από τις γροθιές και τις μπουνιές, έχουμε περάσει στη χρήση μαχαιριών και όπλων. Η ελληνική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας των Ανηλίκων από το 2024. Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι τριπλός: πρόληψη και εμφανής παρουσία, με στοχευμένες περιπολίες σε σημεία όπου συγκεντρώνονται ανήλικοι, πάντα σε άμεση συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεύτερον, σε συνεργασία και με το υπουργείο Παιδείας, υλοποιούνται ενημερωτικές δράσεις για τον σχολικό ή/και διαδικτυακό εκφοβισμό και τη σεξουαλική κακοποίηση από εξειδικευμένους αξιωματικούς σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας. Τρίτον, η παρέμβασή μας είναι άμεση, πάντα σε συνεργασία με Εισαγγελείς Ανηλίκων. Δεν προσπαθούμε να ποινικοποιήσουμε την παιδική ηλικία, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια.

Σε επίπεδο οπαδικής βίας, παρά τα βήματα που έχουν γίνει, συνεχίζουν οι οπαδοί να δίνουν «ραντεβού θανάτου» εκτός των γηπέδων. Να περιμένουμε κάτι περισσότερο;

Έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες τομές, εντός και εκτός γηπέδων. Πλέον, υπάρχουν κάμερες σχεδόν σε όλες τις μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ για την είσοδο στα γήπεδα εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό και προσωποποιημένο εισιτήριο. Παράλληλα, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και οι διοικητικές κυρώσεις και έχουν κλείσει οι λέσχες και οι σύνδεσμοι οργανωμένων οπαδών. Έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, η Ελληνική Αστυνομία έχει ενισχύσει τα δίκτυα πληροφοριών και τη συνεργασία της και με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αρχές για οργανωμένες μετακινήσεις οπαδών. Επιπλέον, εφαρμόζονται περιοριστικοί όροι για όσους συλλαμβάνονται σε επεισόδια, ώστε να μην μπορούν να συμμετέχουν ξανά, ενώ δρομολογούνται κυρώσεις και για παράγοντες ή ΠΑΕ που ανέχονται και υποθάλπουν οργανωμένη βία. Η βούλησή μας είναι ξεκάθαρη. Οι φίλαθλοι να μπορούν να απολαύσουν τη χαρά του αθλητισμού και η βία να αντιμετωπίζεται ως αυτό που είναι. Ένα οργανωμένο έγκλημα, όπου κι αν εκδηλώνεται, μέσα ή έξω από τα γήπεδα.