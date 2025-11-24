Συνέντευξη τύπου για παρουσίαση δημοσκόπησης αστυνομικών

Οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Αλεξανδρούπολης, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Γρεβενών, Δράμας, Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ρεθύμνου και Φλώρινας, θα παραχωρήσουν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 17:30, κοινή συνέντευξη τύπου στην αίθουσα συσκέψεων του ξενοδοχείου Athens Avenue Hotel, Λ. Συγγρού αρ. 182- Αθήνα, στην οποία θα παρουσιάσουν στοιχεία και αποτελέσματα της δημοσκοπικής έρευνας όπου έλαβαν μέρος 3.971 αστυνομικοί μέλη των Ενώσεών τους, μέσω της εταιρείας INTERVIEW.

Από την εν λόγω έρευνα συνάγονται πολύ σημαντικά συμπεράσματα για τις εργασιακές συνθήκες οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικογενειακή καθημερινότητα των αστυνομικών, στην ψυχική ευεξία τους, στην εκπαίδευσή τους, στην ιατρική μέριμνα κλπ. Αξιοσημείωτα δε είναι τα πορίσματα για το αν οι αστυνομικοί έμειναν ικανοποιημένοι από τις επερχόμενες μισθολογικές αυξήσεις, για το αν η Υπηρεσία τους παρέχει ισχυρό κίνητρο εργασίας, ενώ έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «αξιολόγηση» της Διοίκησης.

Στα πλαίσια των προαναφερόμενων, τα άλυτα υπηρεσιακά ζητήματα και οι αστάθμητες συνθήκες εργασίας των συναδέλφων μας φαίνεται ότι έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα αυτών και των οικογενειών τους, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος της ασφάλειας των πολιτών και κατ’ επέκταση της εύρυθμης λειτουργίας του Κράτους.

Τη συνέντευξη τύπου θα συντονίσει η δημοσιογράφος κα. Μαρία ΣΑΜΟΛΑΔΑ, ενώ τα στοιχεία της δημοσκόπησης – έρευνας θα αναλυθούν και από υπεύθυνο της εταιρείας INTERVIEW.

Οι Πρόεδροι

Ε.Α.Υ. Αθηνών

ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης

Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης

ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος

Ε.Α.Υ. Αχαΐας

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

Ε.Α.Υ. Αρκαδίας

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

Ε.Α.Υ. Γρεβενών

ΠΑΠΠΑΣ Γεώργιος

Ε.Α.Υ. Δράμας

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία

Ε.Α.Υ. Εύβοιας

ΜΑΡΚΟΥ Αλέξανδρος

Ε.Α.Υ. Κιλκίς

ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος

Ε.Α.Υ. Φλώρινας

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ιωάννης

Ε.Α.Υ. Ρεθύμνου

ΓΥΠΑΡΗΣ Ανδρέας

Ε.Α.Υ. Αργολίδας

ΜΠΡΑΓΚΑΣ Ανδρέας