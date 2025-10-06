Συνέντευξη του Υποστράτηγου της ΕΛ.ΑΣ. Μιχάλη Σεβδυνίδη

Γράφει η ΑΝΘΗ ΠΑΖΙΑΝΟΥ

Ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Βορείου Αιγαίου, υποστράτηγος Μιχάλης Σεβδυνίδης, κατάγεται από την Κομοτηνή και υπηρέτησε για οκτώ χρόνια ως Διευθυντής Ροδόπης. Το 2024 προήχθη σε υποστράτηγο και ανέλαβε την Περιφερειακή Διεύθυνση στο Βόρειο Αιγαίο, με έδρα τη Μυτιλήνη. «Ως ακρίτας εκ καταγωγής, συνεχίζω να υπηρετώ σε ακριτική, νησιωτική Ελλάδα», λέει, υπογραμμίζοντας και το ιδιαίτερο θρησκευτικό αποτύπωμα της Λέσβου: «Ο Ταξιάρχης είναι ο προστάτης μας».

Σε μια εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Ν» ο κ. Σεβδυνίδης μίλησε για τα τροχαία, τους ανηλίκους και το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τις τηλεφωνικές απάτες, το προσφυγικό ζήτημα, την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση ζώων.

Η φετινή εκστρατεία «μηδενικής ανοχής» στη μη χρήση κράνους είναι, σύμφωνα με τον κ. Σεβδυνίδη, στοχοπροσηλωμένη στη διάσωση ζωών και όχι στην «εισπρακτική πολιτική».

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Βόρειο Αιγαίο (26–31 Αυγούστου 2025): 22.391 έλεγχοι – 722 παραβάσεις για μη χρήση κράνους (οδηγοί/συνεπιβάτες, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών οχημάτων).

Λέσβος: 7.893 έλεγχοι – 309 παραβάσεις για μη χρήση κράνους.

«Στόχος είναι να φοριέται το κράνος. Μαζί με τη ζώνη και τον έλεγχο αλκοόλ, αυτά είναι που μειώνουν τα θανατηφόρα», τόνισε. Πέρα από τους συχνούς ελέγχους, σχεδιάζονται ημερίδες οδικής ασφάλειας για μαθητές Γυμνασίων–Λυκείων σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, επιπλέον του μόνιμου προγράμματος συνεργασίας ΕΛ.ΑΣ.–ΥΠΑΙΘ.

Ανήλικοι και αλκοόλ

Με βάση τη νομοθετική αλλαγή που δίνει ελεγκτικό ρόλο στην ΕΛ.ΑΣ. για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο οκτάμηνο του 2025 πραγματοποιήθηκαν 2.362 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις καταστηματαρχών για κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους.

«Το αλκοόλ στους ανήλικους είναι πρωτίστως κοινωνικό ζήτημα. Θέλει συνέργεια οικογενειών και επαγγελματιών, όχι μόνο αστυνόμευση», σημείωσε.

Παραβατικότητα ανηλίκων

Στη Λέσβο δεν καταγράφεται έξαρση βίαιων συμβάντων τύπου «ομάδων» ή σχολικού εκφοβισμού όπως σε μεγάλα αστικά κέντρα. «Η εκτροπή εκτονώνεται κυρίως σε παραβάσεις Κ.Ο.Κ. — κράνος, οδήγηση χωρίς άδεια», είπε.

«Η κάνναβη έχει τα πρωτεία»

Για το οκτάμηνο του 2025, στο Βόρειο Αιγαίο σχηματίστηκαν 68 υποθέσεις με 74 συλληφθέντες για ναρκωτικά.

Στη Λέσβο αντιστοιχεί η μερίδα του λέοντος: περίπου 60 υποθέσεις και 65 εμπλεκόμενοι.

«Η κοκαΐνη υπάρχει αλλά σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα έναντι της κάνναβης, όπου καταγράφουμε και περιπτώσεις με δενδρύλλια», ανέφερε.

Απάτες σε ηλικιωμένους

Αναφερόμενος στο γνωστό σχήμα τηλεφωνικής εξαπάτησης ηλικιωμένων («το παιδί σας είναι στο νοσοκομείο…»), ο κ. Σεβδυνίδης εξήγησε ότι πολλοί χειριστές τηλεφωνούν από το εξωτερικό, ενώ οι λεγόμενοι «εισπράκτορες» μετακινούνται από την ενδοχώρα.

«Το νησιωτικό περιβάλλον μας βοηθά: όταν η καταγγελία γίνει άμεσα, μπορούμε να μπλοκάρουμε διαφυγές μέσω συγκεκριμένων δρομολογίων αεροπλάνου ή πλοίου», είπε. Παραλλαγές που βλέπει η ΕΛ.ΑΣ.: αποστολή κοσμημάτων με courier αντί φυσικής παραλαβής.

«Δεν στοχοποιούμε καμία κοινότητα. Διαχρονικά έχουν ταυτοποιηθεί δράστες διαφορετικών προφίλ· τα κυκλώματα εξελίσσονται και αλλάζουν τακτικές.»

Ισχυρή μείωση αφίξεων στο οκτάμηνο 2025

Με συνεργασία Λιμενικού και Ενόπλων Δυνάμεων, οι αφίξεις στο Βόρειο Αιγαίο (Ιαν.–Αυγ. 2025) παρουσίασαν μείωση 36,4% σε σχέση με το 2024.

Στη Λέσβο, οι αφίξεις έπεσαν από 5.839 (Ιαν.–Αυγ. 2024) σε 2.396 (Ιαν.–Αυγ. 2025), δηλαδή –59,3%.

«Στόχος το μηδέν, αλλά αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες», επισήμανε.

Επάρκεια και διάθεση προσωπικού – «Ενισχύουμε εκεί που πονάμε»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση εφαρμόζει δυναμική διαχείριση: μετακινήσεις μεταξύ υπηρεσιών (Τροχαία, Ασφάλεια, Αστυνομικά Τμήματα) ανάλογα με τις εποχικές ανάγκες και στοχευμένες ενισχύσεις σε λιμάνια–αεροδρόμια και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. «Όπου δεν επαρκεί η εσωτερική μας ενίσχυση, το Αρχηγείο αποστέλλει δυνάμεις — δοκίμους και αστυνομικούς από την ενδοχώρα», ανέφερε.

Ενδοοικογενειακή βία

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει συστήσει επιχειρησιακά γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε κάθε Διεύθυνση του Βορείου Αιγαίου, με εκπαιδευμένους αστυνομικούς και διακριτούς χώρους. Προτεραιότητα είναι η άμεση ανταπόκριση στο συμβάν (π.χ. «πλήκτρο πανικού») από το πλησιέστερο διαθέσιμο πλήρωμα και η διασύνδεση του θύματος με δομές φιλοξενίας (Δήμοι, Περιφέρεια, Εκκλησία, άλλοι φορείς).

Στοιχεία οκταμήνου (2025 έναντι 2024):

Βόρειο Αιγαίο: Υποθέσεις από 230 (2024) σε 286 (2025) — +24,3%. Συλλήψεις από 195 σε 252.

Λέσβος: Δικογραφίες από 130 (2024) σε 194 (2025). Αυτόφωρα από 35 σε 39. Συλλήψεις από 99 σε 168.

«Στόχος μας να σπάσει η σιωπή. Η αύξηση των καταγραφών δείχνει και ότι η αφανής εγκληματικότητα βγαίνει στην επιφάνεια», υπογράμμισε.

Ενημέρωση και έλεγχοι για τα ζώα

Η Περιφερειακή Διεύθυνση «τρέχει» ενημερωτικές δράσεις για την προστασία των ζώων. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από τη Λήμνο και συνεχίζονται σε συνεργασία με τους Δήμους: 8 του μήνα στη Δυτική Λέσβο, 9 του μήνα στον Δήμο Μυτιλήνης, με προγραμματισμό για Χίο και Σάμο.

«Η αστυνομία ασχολείται ενεργά και με αυτό το πεδίο. Ζητούμε από τους πολίτες να καταγγέλλουν έγκαιρα περιστατικά κακοποίησης ή εγκατάλειψης», είπε ο κ. Σεβδυνίδης.

