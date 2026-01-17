Συνέντευξη του προέδρου του “Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας” Γιάννη Μαθιουδάκη στο ραδιοφωνικό σταθμό real voice

Έχουμε μια από τις καλύτερες Αστυνομίες στον κόσμο. Όποτε πάω σε κάποια Υπηρεσία της Αστυνομίας, αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, για μένα οι αστυνομικοί είναι μέλη της οικογένειάς μου” Καλεσμένος της εκπομπής “Real Blonde” της Νατάσας Ράγιου, ο Πρόεδρος του “Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας” Γιάννης Μαθιουδάκης.

Μίλησε στον RV για την 67άχρονη ιστορία του Συλλόγου με την συνεχή δράση και κοινωνική προσφορά, που έχει μέλη σε όλη την Ελλάδα. Συνταξιούχος ο ίδιος, με επτά ανίψια στην ΕΛ.ΑΣ , αναφέρθηκε στην ηθική και οικονομική ενίσχυση του Ομίλου σε ήρωες Έλληνες αστυνομικούς , με χρηματικά βραβεία αλλά και στην οικονομική στήριξη παιδιών αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον.

“Όλοι οι πολίτες οφείλουμε να είμαστε δίπλα στον αστυνομικό που δίνει κάθε μέρα μάχη για την ασφάλεια μας”, τόνισε ο κ. Μαθιουδάκης. Σε ό,τι αφορά τους επίορκους αστυνομικούς με συμπεριφορές που αμαυρώνουν το Σώμα, μίλησε για μεμονωμένα περιστατικά και υπογράμμισε ότι “το κακό πουλάει περισσότερο, τόσο που δεν αφήνει να βλέπουμε τα καλά που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία