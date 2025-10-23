Συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

«Έχει χαθεί μια πολύτιμη ζωή ενός μικρού κοριτσιού. Και είναι τραγικό. Και είναι θρήνος όλο αυτό», σημείωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Τ/Σ ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα», σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης έξω νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα. Διευκρίνισε ότι, θα ερευνηθεί αν υπήρξε εγκαίρως ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Υπηρεσιών, ώστε να κινηθεί άμεσα η προβλεπόμενη διαδικασία. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι επετράπη η είσοδος ανηλίκων σε κέντρο διασκέδασης και ότι τους δόθηκε αλκοόλ, από τη στιγμή που ο Νόμος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, απαγορεύει ρητώς τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Όπως είπε: «Είναι εγκληματίας ο καταστηματάρχης, ο οποίος πουλάει “μπόμπες”. Το έγκλημα του ιδιοκτήτη, του υπευθύνου του καταστήματος είναι πρώτον ότι βάζει μέσα ένα παιδί. Ανήλικο. Το δεύτερο έγκλημα είναι ότι του δίνει αλκοόλ. Το τρίτο πιθανό έγκλημα είναι ότι μπορεί να του δώσει νοθευμένο αλκοόλ, ή ακόμη και άλλες ουσίες. Και μετά ίσως και ναρκωτικά που μοιράζονται πολλές φορές. Και μάλιστα αυτά τα πολύ επικίνδυνα ναρκωτικά. Άρα, λοιπόν, εδώ υπάρχει το πλαίσιο… Και ο γονιός που αφήνει ένα 15χρονο να πάει μόνο του στο κλαμπ. Ο γονιός- πρώτος εγώ, εσείς, όλοι μας- πρέπει να διαχειριστούμε λίγο τα παιδιά μας. Είναι πολλές οι προκλήσεις για τα παιδιά». Και συμπλήρωσε, σχετικά: «Θέλω να σας πω ότι οι ποινές πια είναι πάρα πολύ αυστηρές. Να φανταστείτε ότι έχει ρυθμιστεί και το θέμα αυτών των πάρτι που κάνουν τα παιδιά σε διάφορες αίθουσες μαζί με τους γονείς και χρειάζεται η ενημέρωση της αστυνομίας. Θέλω να πω ότι έχουν ληφθεί πάρα πολλά μέτρα αλλά πρέπει και οι γονείς πια να έχουμε τον νου μας. Πόσα διλήμματα αντιμετωπίζουμε όλοι μας όταν έχουμε παιδιά στην εφηβεία και με ποιον τρόπο τα διαχειριζόμαστε».

Σχετικά με τους αστυνομικούς ελέγχους στα νυχτερινά κέντρα ο κ. Υπουργός σημείωσε πως: «Δεν μπορούν οι Αρχές να ελέγχουν όλα τα καταστήματα κάθε μέρα. Υπάρχει αυστηρή νομοθεσία. Έχουμε ένα ζήτημα ελεγκτικών Αρχών. Η αστυνομία πόσα μαγαζιά μπορεί να ελέγξει; Χρειάζονται κι άλλες Υπηρεσίες. Το ερώτημα είναι γιατί βάζει μέσα το παιδί. Για ποιο λόγο βάζει ανήλικο μέσα στο μαγαζί».

Σχετικά με την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ο κ. Υπουργός διευκρίνισε πως, «η ευθύνη για την ασφάλεια και την τάξη στην περιοχή και την εφαρμογή του Νόμου είναι της Αστυνομίας». Συμπλήρωσε πως, «διανύουμε μια περίοδο πολιτικών εντάσεων και όταν υπάρχουν τέτοιες εντάσεις, τότε, ταυτόχρονα, δημιουργούνται γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα και διάφορες «μάχες». Νομίζω, όμως, ότι αυτή η «μάχη» δεν έχει αντικείμενο…. κάποιοι κάθε φορά είναι αποφασισμένοι στο όνομα των επιδιώξεών τους να διαλύσουν τη χώρα. Οι νόμοι γίνονται για να εφαρμόζονται. Πάντα στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και της δημοκρατικής ευαισθησίας. Και της ευαισθησίας απέναντι σε μια σειρά γεγονότα, όπως είναι τα Τέμπη, ένα τόσο σκληρό γεγονός με την απώλεια τόσων ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα εφαρμοστεί και ο Νόμος».

Σχετικά με τις νέες συλλήψεις κατηγορουμένων στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε πως πράγματι πρόκειται για μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση και υπογράμμισε πως η έρευνα προχωράει σε βάθος. Σύντομα μάλιστα, όπως είπε θα ανακοινωθούν και νέες περιπτώσεις. «Έχουμε πάρα πολύ δουλειά σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι, τα νέα ΑΦΜ, τα οποία πρέπει να επιστρέψουν λεφτά πίσω. Μέχρι στιγμής, ήταν γύρω στα 25 εκατομμύρια. Η ροή της επιστροφής των χρημάτων. Και το δεύτερο ζήτημα είναι η εξιχνίαση των εγκληματικών ομάδων που αντλούσαν τους μεγάλους πόρους».

Υπογράμμισε πως, πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του συστήματος. «Το σύστημα ποτέ δεν μπόρεσε ουσιαστικά να αυτοπροστατευτεί. Και κάθε φορά όλο και περισσότερο γεννούσε τέτοια φαινόμενα. Όταν θα αποκαλυφθεί όλο το φάσμα αυτού του προβλήματος τότε θα διαπιστώσουμε ποια ήταν εκείνα τα στοιχεία, τα οποία έπρεπε να διορθωθούν κατά καιρούς. Γιατί αυτή η ιστορία διαχρονική πολλών δεκαετιών». Συμπλήρωσε, χαρακτηριστικά, πως, «είμαι βέβαιος και θα φανεί από τις έρευνες ότι, μέσα από τις διαδικασίες, που στήθηκαν και μέσα από αυτές τις δομές έγιναν πράγματα, τα οποία πραγματικά έβλαψαν και τον Οργανισμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως βλάπτουν τη χώρα και εύχομαι να μην βλάψουν τους αγρότες».