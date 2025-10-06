Συνελήφθησαν υπεύθυνος και υπάλληλος καταστήματος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων

Συνελήφθησαν προχθες (04-10-2025) αργά το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων δύο ημεδαποί, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε οι κατηγορούμενοι, ως υπεύθυνος και υπάλληλος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, είχαν προβεί στην πώληση αλκοολούχων ποτών σε τρεις ανήλικες.

Από τη Δημοτική Αστυνομία βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.