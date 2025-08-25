PoliceNET of Greece logo
Συνελήφθησαν τρία άτομα για κατοχή όπλων από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς

15:00 | 25/08/2025

Συνελήφθησαν προχθες (23.07.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς τρεις ημεδαποί ηλικίας 28, 31 και 58 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα προχθες (23.08.2025) το πρωί από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των ημεδαπών κατά την διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

  • -5- κυνηγετικά όπλα για τα οποία δεν τηρούνταν οι όροι ασφαλούς φύλαξης,
  • αεροβόλο όπλο
  • -39- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
  • ξιφολόγχη,
  • αρχαία νομίσματα
  • -2- μαχαίρια

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

