Συνελήφθησαν τρεις νεαροί για ληστεία από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών

Συνελήφθησαν, προχθες, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ημεδαποί και ειδικότερα δύο 18χρονοι και ένας 17χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη ληστείας κατά συναυτουργία και απόπειρα κλοπής.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι ενεργώντας από κοινού, προσέγγισαν ηλικιωμένη γυναίκα και με την άσκηση σωματικής βίας αφαίρεσαν από το λαιμό της μια χρυσή αλυσίδα με χρυσό σταυρό. Η παθούσα τραυματίστηκε από την επίθεση και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας, όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Στο πλαίσιο των ερευνών οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εντόπισαν και συνέλαβαν άμεσα τους τρεις κατηγορούμενους, ενώ ο χρυσός σταυρός εντοπίστηκε και θα αποδοθεί από τους αστυνομικούς στην ηλικιωμένη.

Από την προανάκριση που ακολούθησε, προέκυψε ότι οι ίδιοι κατηγορούμενοι, λίγο πριν την διάπραξη της ληστείας, είχαν εισέλθει σε σούπερμαρκετ και αποπειράθηκαν να αφαίρεσουν αλκοολούχα ποτά, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από τους υπαλλήλους και τράπηκαν σε φυγή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.