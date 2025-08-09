Συνελήφθησαν τουρίστες που εκβίασαν ιδιοκτήτη καταλύματος – Ζήτησαν 700 ευρώ για να μην κάνουν αρνητική κριτική

Συνελήφθησαν προχθες (07.08.2025) το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων δυο αλλοδαποί (άντρας και γυναίκα) κατηγορούμενοι για εκβίαση , βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων στα Χανιά.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες προχθες δυο ημεδαποί (ιδιοκτήτης και διαχειρίστρια) οι οποίοι διαθέτουν επιχείρηση τουριστικού ενδιαφέροντος (κατάλυμα) κατήγγειλαν στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων ότι δυο αλλοδαποί οι οποίοι διέμειναν ως πελάτες στο κατάλυμα ,κατά την αποχώρηση τους απαίτησαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ για να μην προβούν σε αρνητικά δυσφημιστικά σχόλια στο διαδίκτυο .

Διαβάστε επίσης

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και οι αλλοδαποί εντοπίσθηκαν κατά το χρόνο που παρελάμβαναν το ανωτέρω χρηματικό ποσό σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα .

Κατά το χρόνο της σύλληψης τους αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητας τους , αντιστάθηκαν και κατέγραφαν με ηλεκτρονική συσκευή (κινητό τηλέφωνο) τους αστυνομικούς .

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων .