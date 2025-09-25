Το δρόμο για τις φυλακές πήραν τα μέλη της συμμορίας διαρρηκτών που άρπαζαν χρηματοκιβώτια και συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη στον Άλιμο.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός, ότι στη θέα των αστυνομικών, οι δύο αλλοδαποί που ήταν παράνομα στην χώρα μας, άρχισαν να πετούν τα χρηματοκιβώτια από το διαμέρισμα στο οποίο είχαν διαρρήξει.

Διαβάστε επίσης

Διάρρηξη σε... live μετάδοση

Την διάρρηξη στο ισόγειο διαμέρισμα του στον Άλιμο, λίγα λεπτά πριν τις 9 το βράδυ της Κυριακής 21/9, είδε σε…live μετάδοση, από τις κάμερες που είχε τοποθετήσει, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Ο ίδιος ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ., και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. Εκεί εντόπισαν τους δύο αλλοδαπούς την στιγμή που έβγαιναν από το σπίτι. Όταν οι δράστες αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών πέταξαν το χρηματοκιβώτιο που είχαν πάρει μαζί τους, στην αυλή του σπιτιού.

Ακολούθησε πεζή καταδίωξη με αποτέλεσμα να καταφέρουν οι αστυνομικοί να τους ακινητοποιήσουν και να τους προσαγάγουν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου.

«Διέρρηξαν και άλλο χρηματοκιβώτιο»

Ο 69χρονος φέρεται να κατέθεσε πως είχε και άλλο χρηματοκιβώτιο στο σπίτι το οποίο και διέρρηξαν.

«Αφού παραβίασαν την μπαλκονόπορτα της κουζίνας μπήκαν και άρχισαν να ψάχνουν. Από το υπνοδωμάτιο πήραν μία θήκη με κοσμήματα. Διέρρηξαν το χρηματοκιβώτιο διαστάσεων 20χ50 εκ. και πήραν και από εκεί κοσμήματα».

Ο ίδιος ωστόσο δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει την ακριβή λεία των δραστών.

Τα κοσμήματα εντοπίστηκαν σε σακίδιο πλάτης που είχε ο ένας από τους δύο συλληφθέντες ενώ είχε και δύο κατσαβίδια, ένα καλέμι και ένα μεταλλικό εργαλείο το οποίο προσομοίαζε με στυλό και χρησιμοποιείται για θραύση γυαλιών.

Αναρριχήθηκαν σε διαμέρισμα -Διέρρηξαν το χρηματοκιβώτιο

Από την έρευνα των αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων διαπιστώθηκε πως λίγες ημέρες πριν, στις 14/9 είχαν εισβάλει και σε άλλο ένα διαμέρισμα, ενός 76χρονου, στην Γλυφάδα, ενώ εκείνος απουσίαζε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφού αναρριχήθηκαν στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, παραβίασαν το παράθυρο του μπάνιου και μπήκαν στο εσωτερικό του.

Αφού ερεύνησαν τους χώρους, άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο με χρυσαφικά αξίας 100.000 ευρώ περίπου, τρία ρολόγια αξίας 15.000 καθώς και τσάντες αξίας 5000 ευρώ, καθώς και διάφορα έγγραφα του 76χρονου και της συζύγου του.

Προσωρινά κρατούμενοι οι δράστες

Οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 43 και 30 ετών έχουν καταγωγή -κατά δήλωση τους- από την Κούβα και το Περού αντίστοιχα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών τετελεσμένες κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση και για το νόμο περί αλλοδαπών.

Το πρωί της Τετάρτης οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας πήρε τον δρόμο για τις φυλακές Τρικάλων και ο άλλος για τις φυλακές Κορυδαλλού.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες πράξεις.

iefimerida.gr