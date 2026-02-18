Συνελήφθησαν πέντε διωκόμενοι για ποινικές υποθέσεις σε Ρόδο, Κω και Μύκονο

Συνελήφθησαν προχθες (Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, δύο αλλοδαποί ηλικίας 44 και 47 ετών και τρείς ημεδαποί ηλικίας 17, 22 και 50 ετών, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα για ξεχωριστές ποινικές υποθέσεις.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν :

Στη Ρόδο, ο 17χρονος ο οποίος διώκονταν με ένταλμα βίαιης προσαγωγής του Α΄ Τακτικού Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ρόδου, για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ΄ επάγγελμα και μη έκδοση δελτίου ταυτότητας.

Στην Κω, ο 22χρονος ο οποίος διώκονταν με ένταλμα σύλληψης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κω, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στη Μύκονο: α) ο 44χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Σύρου, για διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση.

β) ο 47χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Σύρου, για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση.

γ) ο 50χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Σύρου, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις κατά τόπου Αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.