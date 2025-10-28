Συνελήφθησαν οκτώ άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού στην Πάτρα

Συνελήφθησαν, στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2025, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οκτώ άνδρες εκ των οποίων ο ένας 16χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της συμπλοκής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, ομάδα είκοσι ατόμων επιτέθηκε στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, με αποτέλεσμα την συμπλοκή τους και τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ανδρών, οι οποίοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε Νοσοκομείο της Πάτρας, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Διαβάστε επίσης

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ενεργώντας επιστάμενες αναζητήσεις και έρευνες ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία των οκτώ – μέχρι στιγμής – εμπλεκόμενων στη συμπλοκή και τους συνέλαβαν.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.