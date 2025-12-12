PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο αλλοδαποί για ληστεία και κατοχή ναρκωτικών στη Νάξο

19:44 | 12/12/2025

Συνελήφθησαν προχθες (Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025) στη Νάξο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δύο αλλοδαποί ηλικίας  17 και 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διάπραξης ληστείας και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, προχθες το απόγευμα οι κατηγορούμενοι παραβίασαν κατοικία όπου διέμενε 16χρονος αλλοδαπός και με τη χρήση βίας αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν χρήματα, με αφορμή μεταξύ τους οικονομικές διαφορές για παράνομες συναλλαγές.

Αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό μετέβησαν άμεσα στο σημείο και  ακινητοποίησαν τους δράστες.

Στην κατοχή του 17χρονου βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Τα ναρκωτικά, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα των δραστών κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

