Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση κάνναβης στη Ρόδο

Συνελήφθησαν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Ρόδου, 16χρονος ημεδαπός και 19χρονος αλλοδαπός σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση κάνναβης.

Ειδικότερα, την Πέμπτη το πρωί στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στον ανήλικο και βρέθηκαν στην κατοχή του -2- γραμμάρια κάνναβης.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσής, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε, υπό την επιτήρηση αστυνομικών, ραντεβού αγοραπωλησίας με τον με τον προμηθευτή του 16χρονου, στο οποίο εμφανίστηκε ο 19χρονος αλλοδαπός και παρέδωσε στον ανήλικό -2- γραμμάρια κάνναβης έναντι του χρηματικού ποσού των -20- ευρώ.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας ακινητοποιήθηκε ο 19χρονος αλλοδαπός, από τους ενεδρεύοντας αστυνομικούς και βρέθηκαν στην κατοχή του επιπλέον -16- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, -110- ευρώ, πτυσσόμενο μαχαίρι και κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 19χρονου κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -20- ρολόγια και -14- κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.