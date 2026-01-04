Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακεκριμένες κλοπές στη Δυτική Αχαΐα

Συνελήφθησαν, προχθες τα ξημερώματα στη Δυτική Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και πλαστογραφία.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη τριών ημεδαπών ανδρών για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι την 01-01-2026, στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας, αποπειράθηκαν να διαρρήξουν αποθήκη και εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς να κινούνται με αυτοκίνητο, στο οποίο είχαν τοποθετήσει πινακίδα κυκλοφορίας άλλου οχήματος.

Από την προανάκριση που ακολούθησε προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τις 18-9-2025 μέχρι και τις 25-12-2025, είχαν διαπράξει ακόμη έξι κλοπές σε αποθήκες και οικίες στα Σπάτα, στα Άνω Σουδενέικα και στο Μιχόι Δυτικής Αχαΐας, όπου αφαίρεσαν αλυσοπρίονα, ελαιοραβδιστικά, γεννήτρια, ηλεκτρικούς τροχούς, εξήντα κιλά ελαιόλαδο και άλλα γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα.

Οι δύο συλληφθέντες είχαν πωλήσει μέρος από τα κλεμμένα αντικείμενα στους έτερους τρεις κατηγορούμενους, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν σε αποθήκες και σε οικίες των τελευταίων στο Λάππα Δυτικής Αχαΐας, στο Τραγανό και στο Κάστρο Κυλλήνης Ηλείας, εντοπίστηκαν ορισμένα από αφαιρεθέντα αντικείμενα και επεστράφησαν στους κατόχους τους.

Στις οικίες και στις αποθήκες των συλληφθέντων εντοπίστηκε πλήθος γεωργικών εργαλείων και αγροτικών μηχανημάτων, για τα οποία διενεργείται έρευνα ως προς τη νομιμότητα της κατοχής τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τη διάπραξη των κλοπών κατασχέθηκε.