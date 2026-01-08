Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακεκριμένες κλοπές και άλλα αδικήματα στη Θήρα

Συνελήφθησαν τη Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026 στη Θήρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, δύο αλλοδαποί ηλικίας 21 και 27 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, παράνομη διαμονή στη χώρα, παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και βία κατά υπαλλήλων, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, οι δράστες το χρονικό διάστημα 03/04-01-2026 αποπειράθηκαν να παραβιάσουν κατοικία, καθώς και μηχάνημα ανάληψης χρημάτων (Α.Τ.Μ.) που υπήρχε εντός δημοτικού κτηρίου.

Για την εξιχνίαση της εγκληματικής τους δράσης συγκροτήθηκε ειδική ομάδα έρευνας, αστυνομικοί της οποίας κατάφεραν, έπειτα από αναζητήσεις, βραδινές ώρες προχθές να εντοπίσουν τους δύο δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος χωρίς άδεια ικανότητας.

Επιπλέον, ο 21χρονος κατά τον έλεγχο επιτέθηκε στους αστυνομικούς με σκοπό να διαφύγει της σύλληψης.

Οι αλλοδαποί διέμεναν παράνομα στη χώρα μας.

Κατασχέθηκαν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν, διαρρηκτικά εργαλεία κ.α..

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.