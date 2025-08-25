PoliceNET of Greece logo
Συνελήφθησαν δύο άνδρες για παράνομη μετακίνηση αιγοπροβάτων σε απαγορευμένη ζώνη

22:44 | 25/08/2025

Συνελήφθησαν, προχθες τα ξημερώματα, σε περιοχή του Ερυμάνθου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για μη συμμόρφωση προς αποφάσεις αρμοδίων Αρχών σχετικά με μέτρα δημόσιας ή ζωικής υγείας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους να μεταφέρουν με φορτηγό -58- αιγοπρόβατα, προχθες τα ξημερώματα, σε απαγορευμένη ζώνη μετακίνησης αιγοπροβάτων, που έχει οριοθετηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας /Γενική Διεύθυνση Περ. Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας/ Διεύθυνση Κτηνιατρικής, κατόπιν επιβεβαίωσης εστίας ευλογίας. Όπως προέκυψε οι δύο κατηγορούμενοι είχαν προχωρήσει σε αγοραπωλησία των ζώων και τα μετέφεραν σε στάνη.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου κατασχέθηκαν με μεσεγγύηση τα αιγοπρόβατα και το φορτηγό και ενημερώθηκε η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για διενέργεια υγειονομικού ελέγχου και αυτοψίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

