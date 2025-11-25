Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για εμπορία ναρκωτικών

Συνελήφθησαν βραδινές ώρες προχθες (23-11-2025) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. δύο αλλοδαποί ηλικίας 21 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι εντοπίσθηκαν στο κέντρο της πόλης, να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή τους, καθώς και στο εσωτερικό του οχήματος, ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους (215,90) γραμμαρίων. Επιπλέον, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των (700) ευρώ, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.