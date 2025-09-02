Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές για έκθεση ανηλίκων

Κληθέντες Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως συνέλαβαν δύο (2) αλλοδαπές ηλικίας 46 και 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, εντός οικίας στην οποία διέμεναν οι ανωτέρω μαζί με τις ανήλικες κόρες τους, οι τελευταίες κατανάλωσαν κρυφά από τις μητέρες τους μία φιάλη οινοπνευματώδους ποτού με αποτέλεσμα μία εκ των δύο να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο όπου τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.