Συνελήφθησαν από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών 2 ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο οικία στην περιοχή της Καλλιθέας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 22-9-2025, -2- άτομα, ηλικίας 45 και 38 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών στην περιοχή της Καλλιθέας.
Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των δύο ατόμων στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Καλλιθέας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:
- -48- γραμμ. κοκαΐνης διαχωρισμένα σε -42- νάιλον συσκευασίες έτοιμες προς διακίνηση,
- αεροβόλο πιστόλι,
- -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και
- το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.