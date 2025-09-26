Συνελήφθησαν από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών 2 ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο οικία στην περιοχή της Καλλιθέας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 22-9-2025, -2- άτομα, ηλικίας 45 και 38 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών στην περιοχή της Καλλιθέας.

Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των δύο ατόμων στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Καλλιθέας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

-48- γραμμ. κοκαΐνης διαχωρισμένα σε -42- νάιλον συσκευασίες έτοιμες προς διακίνηση,

αεροβόλο πιστόλι,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.