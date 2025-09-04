Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης  και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας 5 μέλη εγκληματικής ομάδας, που διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές

Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες (03-09-2025) τις πρωινές ώρες, στην πόλη της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας συνελήφθησαν –5– ημεδαποί, εκ των οποίων –4– ανήλικοι και -1- 19χρονος, μέλη εγκληματικής ομάδας που διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές σε οικίες, στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν ακόμη –2– άτομα, ένας 20χρονος αλλοδαπός και ένας 34χρονος ημεδαπός, για τα –κατά περίπτωση– αδικήματα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και –7– γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας αυτών.

Εξιχνιάσθηκαν, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα των προαναφερόμενων αστυνομικών συνολικά –13– περιπτώσεις κλοπών από οικίες, εκ των οποίων –12– τετελεσμένες και –1– σε απόπειρα που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 08 Μαρτίου έως 31 Αυγούστου του τρέχοντος έτους, στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Η εν λόγω εγκληματική ομάδα είχε ταύτιση βούλησης, κατανομή ρόλων και δρούσε διαρκώς, μεθοδικά και οργανωμένα, με την ίδια ή διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, αφαιρώντας από τις οικίες είτε κοσμήματα, είτε άλλα αντικείμενα αξίας.

Αναλυτικότερα, οι διαρρήξεις – κλοπές διαπράχθηκαν από τα μέλη της ομάδας, με την ίδια ή διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, με τον ίδιο τρόπο δράσης (modus operandi), ήτοι παραβιάζοντας πόρτες εισόδου ή παράθυρα, είτε από ανασφάλιστες θύρες, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις με τη χρήση αντικλειδιών, ενώ οι οικίες που επέλεγαν να διαρρήξουν, οι ιδιοκτήτες τους απουσίαζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, τα αφαιρεθέντα κοσμήματα και αντικείμενα είτε τα απέκρυπταν τα μέλη της ομάδας στις οικίες τους, είτε τα παρέδιδαν στον 20χρονο αλλοδαπό, προκειμένου να τα αποκρύψει σε υπαίθριους χώρους, είτε τα πουλούσαν στον 34χρονο ημεδαπό, ιδιοκτήτη εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας, στην Κοζάνη, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία.

Συνολικά τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αποκόμισαν, από τη διαρκή εγκληματική δραστηριότητά της, παράνομο περιουσιακό όφελος τουλάχιστον -92.000- ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων στην Πτολεμαΐδα και σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας στην πόλη της Κοζάνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων και αντικειμένων, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους, καθώς και συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, καθαρού βάρους -0,8- γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. όχημα, ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης, -5- κινητά τηλέφωνα και full face.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.