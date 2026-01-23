Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 2 ανήλικοι για υπόθεση εκβίασης και διακίνησης ναρκωτικών

Συνελήφθησαν χθες (22-01-2026) το απόγευμα στην Πτολεμαΐδα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, –2– ανήλικοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για υπόθεση εκβίασης κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση, διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατά περίπτωση.

Αναλυτικότερα, 19χρονος ημεδαπός κατήγγειλε ότι, οι προαναφερόμενοι ανήλικοι από 14-12-2025 έως 21-01-2026 απειλώντας τον, του απέσπασαν τμηματικά συνολικά το χρηματικό ποσό των -230- ευρώ, ένα μπουφάν και ένα κινητό τηλέφωνο. Μετά από άμεσες αναζητήσεις των ανωτέρω αστυνομικών, εντοπίσθηκαν χθες το απόγευμα, οι ανήλικοι στην Πτολεμαΐδα και συνελήφθησαν.

Συνεχιζόμενης της έρευνας προέκυψε ότι, ο ένας εκ των δύο ανηλίκων, πούλησε σε 21χρονο ημεδαπό, έναντι του χρηματικού ποσού των -300- ευρώ, το κινητό τηλέφωνο του 19χρονου, ο οποίος εντοπίσθηκε χθες το απόγευμα στην Πτολεμαΐδα και συνελήφθη.

Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι, οι ανήλικοι προμηθεύτηκαν βραδινές ώρες της 21-01-2026 από 20χρονο ημεδαπό, έναντι του χρηματικού ποσού των -1.500- ευρώ, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρος -300- γραμμαρίων, την οποία είχαν αποκρύψει στην οικία του ενός ανήλικου, σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, ο οποίος και θα τη διακινούσε περαιτέρω. Άμεσα εντοπίσθηκε και ο 20χρονος στην Πτολεμαΐδα και συνελήφθη.

Σε έλεγχο και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους συλληφθέντες και στις οικίες τους, σε περιοχές της Πτολεμαΐδας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρους -313,4- γραμμαρίων,

αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, βάρους -0,55- γραμμαρίων,

το αφαιρεθέν μπουφάν και το κινητό τηλέφωνο του 19χρονου,

ένα ρόπαλο και

το χρηματικό ποσό των -220- ευρώ, προερχόμενο από διακίνηση κάνναβης.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθησαν και –3– γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας αυτών, η οποία και θα υποβληθεί αρμοδίως.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ οι υπόλοιποι –4– συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.