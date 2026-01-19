Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α. Τ. Βόρειας Κυνουρίας 2 άτομα για ναρκωτικά και όπλα

Συνελήφθησαν, προχθες (17.1.2026) το απόγευμα, σε τοπική κοινότητα του δήμου Νότιας Κυνουρίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κυνουρίας, -2- ημεδαποί, 47χρονος και 29χρονη, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας, που διεξήχθη από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, διενεργήθηκαν έρευνες σε όχημα του 47χρονου καθώς και σε οικίες σε μία εκ των οποίων ανευρέθη και η 29χρονη, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -24,5- γραμμαρίων,

-33- ναρκωτικά δισκία,

μικροποσότητα κάνναβης,

διάφορα σκεύη με υπολείμματα κοκαΐνης,

-1- ζυγαριά,

-1- μαχαίρι με μήκος λάμας -13,5- εκατοστά,

-2- κινητά, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων,

-1- όχημα, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων και

το χρηματικό ποσό των -2.960- ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.