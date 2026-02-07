Συνελήφθησαν άμεσα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης 2 άτομα για  κλοπές

Συνελήφθησαν άμεσα προχθες (05-02-2026) τις πρωινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης , από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, -2- ημεδαποί, ηλικίας 43 και 47 ετών, για το αδίκημα της κλοπής, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες προχθες (05-02-2026) οι ανωτέρω ημεδαποί αφού παραβίασαν την κύρια πόρτα περίφραξης πάρκου στην πόλη της Κοζάνης, εισήλθαν στο εσωτερικό του και αφαίρεσαν -8- σιδερένιες προστατευτικές σχάρες δένδρων από χυτοσίδηρο, συνολικής αξίας -700- ευρώ περίπου, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσαν από ιδιωτική επιχείρηση σε περιοχή της Κοζάνης, -2- νιπτήρες και -3- μεγάλα σιδερένια στεφάνια, συνολικής αξίας -100- ευρώ περίπου.

Από αναζητήσεις των προαναφερόμενων αστυνομικών, εντοπίστηκε σε περιοχή της Κοζάνης Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 47χρονο και συνοδηγό τον 43χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στο πορτπαγκάζ του οχήματος τα προαναφερθέντα αφαιρεθέντα αντικείμενα, τα οποία αφού κατασχέθηκαν αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Επιπλέον, το ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο δεν έφερε τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας του, καθότι είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης, με αποτέλεσμα να βεβαιωθεί στον 47χρονο η προβλεπόμενη παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Κοζάνης, ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.