Συνελήφθησαν 8 άτομα από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δράμας και Καβάλας

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως και 22-12-2025 σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δράμας και Καβάλας, οκτώ -8- άτομα, εκ των οποίων δύο αλλοδαποί και έξι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν επτά ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, σε δύο περιπτώσεις, την 16 και την 22-12-2025 το απόγευμα στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Δράμας, αστυνομικοί της εν λόγω Υπηρεσίας συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε δέματα με παραλήπτες τους ίδιους, εντόπισαν αντίστοιχα επιμελώς κρυμμένη ποσότητα συνθετικής κάνναβης βάρους -3,7- γραμμαρίων και ποσότητα συνθετικής κάνναβης βάρους -3,5- γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Στην τρίτη περίπτωση, την 20-12-2025 το μεσημέρι σε περιοχή του Παγγαίου Καβάλας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας ένας ημεδαπός, διότι εντοπίστηκε να παραλαμβάνει από εταιρεία ταχυμεταφορών ένα δέμα που περιείχε μια νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -10- γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε. Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει επίσης έναν ακόμα ημεδαπό τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, κατηγορούμενου για το ίδιο αδίκημα.

Επιπλέον, σε τέσσερις ακόμη περιπτώσεις, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Δράμας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας, της Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας και του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας πραγματοποίησαν ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν αντίστοιχα δύο ημεδαπούς στη Δράμα και τρεις ημεδαπούς σε περιοχές της Καβάλας, διότι εντόπισαν στην κατοχή τους και κατάσχεσαν συνολικά μικροποσότητες κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις επτά υποθέσεις ενήργησαν τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας και Καβάλας.