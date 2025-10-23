Συνελήφθησαν 7 άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς στοχευμένοι έλεγχοι από αστυνομικούς διαφόρων Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων ατόμων αλλά και καταζητούμενων δυνάμει σχετικών ενταλμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, μεταξύ των οποίων:

38χρονος ημεδαπός στην περιοχή του Ευόσμου, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών, για ληστεία.

33χρονη αλλοδαπή, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, διότι σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (3) ετών για λαθρεμπορία.

37χρονος αλλοδαπός, από αστυνομικούς του Α.Τ. Δέλτα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (3) ετών και (15) ημερών για ενδοοικογενειακή βία και απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λασιθίου για κλοπή, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (12) μηνών.

33χρονος αλλοδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (3) ετών και (1) μηνός για κλοπή και ναρκωτικά.

30χρονος ημεδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (4) ετών για κλοπή.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.