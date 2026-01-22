Συνελήφθησαν 6 άτομα για υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης

Συνελήφθησαν έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της ίδιας Διεύθυνσης, χθες (21-01-2026), πέντε (5) ημεδαποί ηλικίας 70, 41, 31, 54 (γυναίκα), 59 ετών και 51χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι πρωινές ώρες χθες (21-01-2026), σε γεωτεμάχιο που βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Δέλτα, ο 41χρονος και ο 31χρονος, οδηγώντας Δ.Χ.Φορτηγά και κατ΄ εντολή του 71χρονου, πραγματοποίησαν ανεξέλεγκτες απορρίψεις Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και ανεπεξέργαστων πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών, κατά περίπτωση, τα οποία είχαν παραλάβει από δύο εταιρείες ανακύκλωσης, εκ των οποίων της μιας ιδιοκτήτης ήταν ο 51χρονος και της έτερης, νόμιμη εκπρόσωπος – διαχειρίστρια ήταν η 54χρονη και υπεύθυνος λειτουργίας εργοταξίου, ο 59χρονος.

Διαβάστε επίσης

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας, προέκυψε ότι ο 70χρονος, από το έτος 2020, ως αποκλειστικός χρήστης του ανωτέρω γεωτεμαχίου καθώς και ενός ακόμη στην ίδια περιοχή, πραγματοποιεί ανεξέλεγκτες απορρίψεις Α.Ε.Κ.Κ., πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων σύμμεικτων στερεών αποβλήτων με διάστρωση και επιχωμάτωση τους, καθώς και ότι συνεργαζόμενος με τις ανωτέρω εταιρείες, παραλάμβανε από αυτές μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, χωρίς την έκδοση των εκ του νόμου απαιτούμενων παραστατικών, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο τη σύννομη διαχείριση τους.

Επιπλέον, προέκυψε ότι ένας ακόμη 59χρονος ημεδαπός, σε συνεννόηση με τον 71χρονο, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους προέβη σε ανεξέλεγκτες εναποθέσεις σε ένα εκ των γεωτεμαχίων, σύμμεικτων στερεών αποβλήτων αποτελούμενα από χώμα, κομμάτια μπετό και πίσσας με Ι.Χ.Φ. ιδιοκτησίας του.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.