Συνελήφθησαν 5 διακινητές από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης

Συνελήφθησαν προχθες και χτες (28 και 29-9-2025) σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, πέντε αλλοδαποί -5- διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, + ο πρώτος διακινητής οδηγώντας Δ.Χ.Φ. όχημα (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου), μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη Χώρα.

Διαβάστε επίσης

Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών και τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι στο ρυμουλκούμενο ήταν επιμελώς κρυμμένοι μεταξύ των εμπορευμάτων πέντε -5- μη νόμιμοι μετανάστες, τους οποίους ο δράστης μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο απόγευμα, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τέσσερις -4- μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, προχθες το βράδυ, στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον τρίτο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις -4- μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τέταρτη περίπτωση, χτες τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Εθνική οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν δύο διακινητές, διότι επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφεραν παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας πέντε -5- μη νόμιμους μετανάστες.

Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, Σουφλίου, Τυχερού και Σαπών.