Συνελήφθησαν 4 διακινητές από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν προχθες (14-11-2025) το πρωί, σε οικισμούς του Έβρου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, τέσσερις -4- διακινητές, εκ των οποίων -3- αλλοδαποί και -1- ημεδαπή, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς και μία ημεδαπή, διότι επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα έξι -6- μη νόμιμους μετανάστες.

Διαβάστε επίσης

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, αναπτύσσοντας ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα. Τελικά, το όχημα εντοπίσθηκε από τους παραπάνω αστυνομικούς ακινητοποιημένο, ενώ ο οδηγός του και οι δύο συνοδηγοί – συνεργοί του επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί, χωρίς να τα καταφέρουν.

Στη δεύτερη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τέσσερις -4- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Τυχερού.