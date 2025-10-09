Συνελήφθησαν 4 διακινητές από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν προχθες (7-10-2025) σε περιοχές του Έβρου, της Ξάνθης και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης και Ροδόπης τέσσερις -4- αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί σε Επαρχιακή οδό και σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν δύο διακινητές, διότι όπως προέκυψε ο πρώτος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο λειτουργούσε ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων σε Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε ο δεύτερος, ο οποίος μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα έξι -6- μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο προπομπός – δράστης αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα με το όχημα προκειμένου να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών μετά την ακινητοποίηση του οχήματός επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει, αντιστεκόμενος κατά τη σύλληψή του.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή της Ξάνθης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης συνέλαβαν το τρίτο διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε -5- μη νόμιμοι μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής προηγουμένως αντιλαμβανόμενος τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα με το όχημα προκειμένου να διαφύγει της σύλληψης, χωρίς να τα καταφέρει, ενώ όπως προέκυψε στερείται και άδειας ικανότητας οδήγησης.

Στην τρίτη περίπτωση, το βράδυ στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής συνέλαβαν τον τέταρτο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας εννέα -9- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης και Σαπών Ροδόπης.