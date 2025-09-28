Συνελήφθησαν 4 διακινητές από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν στις 25-9-2025 σε περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, τέσσερις -4- διακινητές, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τους δύο αλλοδαπούς διακινητές διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα επτά -7- μη νόμιμους μετανάστες.

Διαβάστε επίσης

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι σε Επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν έναν ημεδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας οκτώ -8- μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ακολούθως ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει.

Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν τον δεύτερο ημεδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να ακινητοποιεί το όχημα που οδηγούσε και να αποβιβάζονται από αυτό έξι -6- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, Σαπών και Ορεστιάδας.