Συνελήφθησαν 4 διακινητές από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν την 22-8-2025 σε περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας τέσσερις 4 διακινητές, εκ των οποίων τρεις αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, προχθες το μεσημέρι στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν τον έναν ημεδαπό διακινητή και τον έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα έξι -6- μη νόμιμους μετανάστες.

Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε για το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή την 8-7-2025 σε αστυνομική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, ενώ έφερε πινακίδα κυκλοφορίας η οποία ανήκει σε άλλο όχημα και είχε δηλωθεί η κλοπή της την 14-7-2025 σε αστυνομική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.

Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον δεύτερο αλλοδαπό, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου), μετέβη στο ανωτέρω Συνοριακό Σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα, όπου κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη βοήθεια συσκευής ανίχνευσης καρδιακών παλμών και τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι στο ρυμουλκούμενο ήταν επιμελώς κρυμμένοι επτά -7- μη νόμιμοι μετανάστες, τους οποίους ο δράστης μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.

Στη τρίτη περίπτωση, προχθες το μεσημέρι σε επαρχιακή οδό του Έβρου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας ο τρίτος αλλοδαπός διακινητής, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα οχτώ -8- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, Τυχερού και Διδυμοτείχου.