Συνελήφθησαν 4 άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδιωκτικά έγγραφα για διάφορα αδικήματα

Συνελήφθησαν προχθες (18-12-2025) σε περιοχές της Ευβοίας, τέσσερα (4) άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδιωκτικά έγγραφα για διάφορα αδικήματα.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη ημεδαπή στο Αλιβέρι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλιβερίου, διότι σε βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική Απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -28- μηνών για κλοπή κατ΄εξακολούθηση.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη ημεδαπή στην Αιδηψό Ευβοιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Αιδηψού και της Γ΄ Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας, διότι σε βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική Απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης -24- μηνών, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Στην τρίτη περίπτωση, συνελήφθη ημεδαπός στην Ιστιαία, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική Απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης -4- μηνών, για λιπομαρτυρία.

Στην τέταρτη περίπτωση, συνελήφθη ημεδαπός στη Χαλκίδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης -18- μηνών και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3000) ευρώ για έκδοση ακάλυπτης επιταγής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.