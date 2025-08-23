Συνελήφθησαν 3 γυναίκες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης για διάπραξη κλοπής

Συνελήφθησαν, προχθες (21-08-2025) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, -3- άτομα – ημεδαπές (30χρονη, 27χρονη και 22χρονη), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρωινές ώρες προχθες, οι συλληφθείσες μπήκαν σε οικία στην παραπάνω περιοχή και αφαίρεσαν κοσμήματα και το χρηματικό ποσό των -2.700- ευρώ.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, βρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού και κατασχέθηκε.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.