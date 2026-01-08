Συνελήφθησαν 3 διακινητές από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν την 5 και 6-1-2026 σε περιοχές της Καβάλας, του Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Καβάλας, Ορεστιάδας και Ροδόπης, τρεις -3- αλλοδαποί διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, την 5-1-2026 το πρωί, στην Εγνατία οδό Ξάνθης – Καβάλας, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τέσσερις -4- μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, την 6-1-2026 το μεσημέρι, σε αγροτική οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι όπως διαπιστώθηκε ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά -7- μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, την 6-1-2026 το απόγευμα, στην Εγνατία οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, συνέλαβαν τον τρίτο διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις -4- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα, χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας και τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου και Σαπών.