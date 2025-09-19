Συνελήφθησαν 3 διακινητές από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν χθες (17-9-2025)σε περιοχές της Ροδόπης, του Έβρου και της Καβάλας, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων ΑστυνομίαςΡοδόπης, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, τρεις αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το απόγευμα, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας εννέα -9- μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα, στην Εθνική οδό Ορμενίου -Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το βράδυ, σε αγροτική περιοχή της Καβάλας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας ο τρίτος διακινητής, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός – διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο δράστης συνελήφθη.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών και Σουφλίου και το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.