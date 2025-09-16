Συνελήφθησαν 3 διακινητές από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας

Συνελήφθησαν προχθες (14-9-2025) σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, τρεις αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση το πρωί, ο ένας διακινητής οδηγώντας Δ.Χ.Φ. όχημα (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου), μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα.

Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών και τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι στο ρυμουλκούμενο ήταν επιμελώς κρυμμένοι μεταξύ των εμπορευμάτων έξι -6- μη νόμιμοι μετανάστες, τους οποίους ο δράστης μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι πλησίον του Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Κήπων Έβρου, οι ανωτέρω αστυνομικοί συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν με τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων, στο Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου) που οδηγούσε, διαπίστωσαν ότι στο ρυμουλκούμενο ήταν επιμελώς κρυμμένοι επτά -7- μη νόμιμοι μετανάστες, τους οποίους ο δράστης μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.

Στην τρίτη περίπτωση, το βράδυ, πλησίον οικισμού του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν τον τρίτο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα επτά -7- μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός – διακινητής νωρίτερα δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και συνέχισε την πορεία του, ενώ μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, ο δράστης αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Επιπλέον στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα, χρηματικά ποσά, ένα μαχαίρι και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού, Φερών και Διδυμοτείχου.