Συνελήφθησαν 3 άτομα στη Ζάκυνθο

Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν, το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου 2025, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ζακύνθου, κατά τη διάρκεια ελέγχων για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν, τρία άτομα στη Ζάκυνθο τα οποία λειτουργούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναπαράγοντας μουσική που υπερέβαινε το επιτρεπτό όριο θορύβου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου