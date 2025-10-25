Συνελήφθησαν 3 άτομα, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος

Από Αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν, προχθες (23-10-2025) σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, τρεις (3) ημεδαποί ηλικίας 32, 34 και 37 ετών, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εποχούμενων περιπολιών και ελέγχων για πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης, αποθήκευσης και διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ. φορτηγό, με οδηγό τον 32χρονο, να απορρίπτει φορτίο που περιείχε τρίμματα πίσσας από απόξεση οδοστρώματος. Παράλληλα, στο σημείο υπήρχε μηχάνημα έργων (εκσκαφέας), με χειριστή τον 34χρονο που βοηθούσε στη συσσώρευση των απορριφθέντων. Άμεσα συνελήφθησαν οι δύο άντρες και λίγο αργότερα συνελήφθη και ο 37χρονος υπεύθυνος των εργασιών αντικατάστασης πίσσας του οδοστρώματος και συμμέτοχος στην ανάδοχο εργολάβο εταιρία, κατ’ εντολή του οποίου λειτουργούσαν τα δύο προαναφερόμενα άτομα.

Από τις ανεξέλεγκτες απορρίψεις πίσσας που γινόταν χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή και αντί να μεταφερθούν και να παραδοθούν σε νόμιμα αδειοδοτημένη εταιρεία ανακύκλωσης, όπως προβλέπεται από το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της σύμβασης ανάληψης του έργου, προκλήθηκε υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής, αλλαγή της γεωμορφολογίας του εδάφους και μεταβολή της στάθμης των φυσικών υψομέτρων του εδάφους, κατά παράβαση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.