Συνελήφθησαν 3 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα

Συνελήφθησαν προχθες (9 Σεπτεμβρίου 2025) τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα, 2 αλλοδαποί άνδρες και 1 αλλοδαπή γυναίκα, για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, σε έλεγχο του οχήματος που επέβαιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.211 πακέτα τσιγάρων (δηλαδή 24.220 τεμάχια τσιγάρα), για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Το όχημα που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε.

Σε βάρος ενός εκ των προαναφερόμενων ανδρών εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Αθηνών, για φοροδιαφυγή.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.