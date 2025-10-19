Συνελήφθησαν 3 άτομα για κατοχή ναρκωτικών σε περιοχές της Φλώρινας, της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης

Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκαν, το χρονικό διάστημα από 16-10-2025 έως 18-10-2025, σε περιοχές της Φλώρινας, της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης, συνελήφθησαν συνολικά -3- άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Φλώρινας και Κοζάνης, σε -3- διαφορετικές περιπτώσεις.

Αναλυτικότερα:

τις βραδινές ώρες της 16-10-2025, συνελήφθη στη Φλώρινα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, 22χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης,

τις μεσημβρινές ώρες της 17-10-2025, συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 55χρονος ημεδαπός, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών “ΟΡΦΕΑ” της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- σύριγγα περιέχουσα 2,5 ml κάνναβης σε υγρή μορφή (χασισέλαιο) και

τις πρώτες πρωινές ώρες της 18-10-2025, συνελήφθη στην Κοζάνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 22χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε -1- αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, αναμεμειγμένο με καπνό.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων,υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.