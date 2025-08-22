Συνελήφθησαν 3 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, μεσημβρινές – απογευματινές ώρες προχθες, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, σε περιοχές της Αττικής, -3- ημεδαποί, ηλικίας 58, 54 και 61 ετών, για –κατά περίπτωση– κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων, αναφορικά με τη δράση δύο ατόμων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής. Ακολούθησαν αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), από την αξιοποίηση των οποίων πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 58χρονου και του 54χρονου.

Διαβάστε επίσης

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, αρχικά, εντοπίστηκε ο 61χρονος να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε ηρωίνη μικτού βάρους -0,8- γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 54χρονο, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό του 58χρονου.

Μάλιστα, ο 61χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση κατά τη σύλληψή του, απωθώντας και χτυπώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια του.

Στη συνέχεια συνελήφθησαν οι δύο συγκατηγορούμενοι, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη συνολικού μικτού βάρους -327,4- γραμμαρίων,

το χρηματικό ποσό των -260- ευρώ,

-3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

-2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.