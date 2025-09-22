Συνελήφθησαν 3 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών και βία κατά αστυνομικών

Συνελήφθησαν προχθες (Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025) στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, τρεις αλλοδαποί ηλικίας 28, 30 και 31 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κατοχής – διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, βίας κατά υπαλλήλων και παράνομης διαμονής στη χώρα.

Επιπλέον, η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει ακόμη δύο άτομα, για αγορά ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων διακίνησης ναρκωτικών και πολυήμερης επιστάμενης επιτήρησης πεδίου, προέκυψε ότι, ο 30χρονος προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες τον 28χρονο ο οποίος στη συνέχεια διέθετε συστηματικά μικροποσότητες των ουσιών σε ενδιαφερόμενους χρήστες, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδική ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση κατάφεραν να εντοπίσουν σε υπαίθριο χώρο, εντός πάρκου, επιμελώς κρυμμένη ποσότητα κοκαΐνης βάρους -806- γραμμαρίων, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Για τον τερματισμό της δράσης τους προχθες, (20.09.2025) το βράδυ, οργανώθηκε επιχείρηση κατά την οποία εντοπίσθηκαν οι συλληφθέντες μέσα σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου ο 28χρονος επιχείρησε να διαφύγει ασκώντας βία, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Στην κατοχή των δραστών και σε έρευνα που έγινε στις κατοικίες βρέθηκαν:

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

-3- κινητά τηλέφωνα

ηλεκτρονική συσκευή καταγραφής εικόνας

Επίσης, εντός του οχήματος ευρισκόταν ο 31χρονος, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα μας.

Οι ναρκωτικές ουσίες, όλα τα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του 30χρονου, κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.