Συνελήφθησαν 3 άτομα από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών και Κοζάνης

Στο πλαίσιο καθημερινών αστυνομικών ελέγχων και δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στη Δυτική Μακεδονία, συνελήφθησαν συνολικά -3- άτομα κατά το διάστημα από 16 έως 21 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχές των Γρεβενών και της Κοζάνης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών και Κοζάνης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σε -3- διαφορετικές περιπτώσεις.

Αναλυτικότερα:

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη την 16-01-2026 τις πρωινές ώρες σε περιοχή των Γρεβενών, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών 49χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη την 17-01-2026 τις πρωινές ώρες σε περιοχή των Γρεβενών, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, 46χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών.

Στην τρίτη περίπτωση, συνελήφθη την 21-01-2026 τις βραδινές ώρες στην πόλη της Κοζάνης, από αστυνομικούς Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης 24χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.