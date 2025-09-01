Συνελήφθησαν 3 άτομα από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Δράμας

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν την 27 και 30-8-2025, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Δράμας, τρία -3- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα κατά περίπτωση.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, την 27-8-2025 το βράδυ σε οικισμό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν με τη συνδρομή αστυνομικών του γραφείου μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ‘SANDY’, εντόπισαν και κατάσχεσαν -10- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους -2,9- έως -4,6- μέτρων, αποξηραμένους κλώνους κάνναβης, βάρους -700- γραμμαρίων, συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -558,6- γραμμαρίων, σπόρους κάνναβης και μία συσκευασία με καπνό, βάρους -295- γραμμαρίων, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.

Στη δεύτερη περίπτωση, την 30-8-2025 το απόγευμα στην Εγνατία οδό (ύψος διοδίων Ασπροβάλτας), αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό και έναν ημεδαπό, τους οποίους εντόπισαν στην Εγνατία οδό (ύψος διοδίων Ασπροβάλτας) να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -630- γραμμαρίων. Κατασχέθηκαν επίσης το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες και δύο κινητά τηλέφωνα.

Την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενήργησαν η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.