Συνελήφθησαν 2 μέλη συμμορίας και αναζητούνται ακόμη 6 οι οποίοι ενέχονται στη διάπραξη ληστειών και σωρείας κλοπών 

Εξιδεικευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε προχθες, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 το πρωί, στον Οικισμό του Πυρίου Θηβών Βοιωτίας, η οποία οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας, σύμφωνα με τον ευρύτερο σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, επετεύχθη η αποδόμηση συμμορίας ημεδαπών, στην πλειονότητά τους ανήλικων, τα μέλη της οποίας είχαν ενωθεί τουλάχιστον από τα μέσα Μαΐου του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση ληστειών και κλοπών στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας και στην Αλίαρτο Βοιωτίας και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Η εξάρθρωση της συμμορίας είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης έρευνας και κατάλληλης αξιολόγησης – αξιοποίησης στοιχείων και δεδομένων, που είχαν συλλεχθεί με μεθοδικότητα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν δύο (2) μέλη (ανήλικοι) της συμμορίας, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται για να συλληφθούν έξι (6) ακόμη μέλη της, εκ των οποίων οι πέντε ανήλικοι. Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται επιπλέον δύο (2) ανήλικοι που ενέχονται σε μία διαπραχθείσα κλοπή, καθώς και επτά (7) συνολικά γονείς των ανήλικων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Αναλυτικότερα, από την ενδελεχή αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, προέκυψε ότι τα -8- μέλη της συμμορίας, ενέχονται, το χρονικό διάστημα τουλάχιστον από 16-05 έως και 16-08-2025, με την ίδια ή διαφορετική σύνθεση ανά περίπτωση, στη διάπραξη συνολικά δύο (2) ληστειών, δεκαεπτά (17) κλοπών, εκ των οποίων οι έντεκα (11) τροχοφόρων, καθώς και έξι (6) αποπειρών κλοπής τροχοφόρων.

Η λεία που αποκόμισαν από την παράνομη και εξακολουθητική δράσης τους, περιλαμβάνει χρήματα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία, είδη ένδυσης, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα των παθόντων, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις –11.000– ευρώ.

Γίνεται μνεία ότι, όλα τα αφαιρεθέντα οχήματα εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, σε διαφορετικούς χρόνους, εγκαταλελειμμένα πλησίον του Οικισμού Πυρίου Θηβών, έχοντας ωστόσο υποστεί, στην πλειονότητά τους, υλικές ζημιές.

Επιπλέον, σε πολλά από αυτά, είχαν αφαιρεθεί διάφορα αντικείμενα, εξοπλισμός ή στοιχεία κυκλοφορίας (κατά περίπτωση εργαλεία, μπαταρία, ραδιόφωνο, πινακίδες κυκλοφορίας κ.λπ.), ενώ τρία εκ των ανωτέρω οχημάτων, εντοπίστηκαν ολοσχερώς καμένα.

Στην εν λόγω εξιδεικευμένη αστυνομική επιχείρηση, συμμετείχαν επίσης η Διμοιρία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Θηβών, καθώς και δύο (2) ενισχυτικές στην Δ. Α. Βοιωτίας, Ο.Π.Κ.Ε. από Θεσσαλία και Ήπειρο, αντίστοιχα.

Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή τους στη διάπραξη και άλλων συναφών αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/παράλληλη έδρα Θηβών και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, για την εξάρθρωση και τον τερματισμό της δράσης οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας γενικότερα, αλλά και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.