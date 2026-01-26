PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθησαν 2 διακινητές από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

περιπολικο
20:14 | 26/01/2026

Συνελήφθησαν στις 23-1-2026 το μεσημέρι σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, δύο -2- αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο δράστες, διότι όπως προέκυψε ο ένας οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο λειτουργούσε ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων σε έτερο Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε έτερος αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε -5- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης  Σουφλίου.

 

ΕΒΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
