Συνελήφθησαν 2 διακινητές από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν στις 23-1-2026 το μεσημέρι σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, δύο -2- αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο δράστες, διότι όπως προέκυψε ο ένας οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο λειτουργούσε ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων σε έτερο Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε έτερος αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε -5- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.