Συνελήφθησαν 2 διακινητές από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν προχθες (26-11-2025) σε περιοχές της Ροδόπηςκαι του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης και Ορεστιάδας δύο -2- αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση,το πρωί σε επαρχιακή οδότης Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμουτης Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαντον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα έξι -6- μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το βράδυ στην Εθνική Οδό Ορμενίου – Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώραςέξι-6- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου και Διδυμοτείχου.